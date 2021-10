Inondations : le centre de dons de l’Eglise de Pepinster menacé d’expulsion

C'est une décision qui a de quoi surprendre, 3 mois après les inondations : à Pepinster, la commune a demandé au centre de don situé dans l'église de fermer ses portes.

De cette manière, les autorités communales expliquent vouloir soutenir le commerce local. La commune constate qu'un peu plus de 3 mois après ces inondations catastrophiques, seuls 3 commerces ont su rouvrir.

"Notre administration communale ne veut pas que Pepinster devienne une ville fantôme", résume Nathalie Levêque, première échevine de Pepinster.

"Et un des points d’achoppement est la réouverture de certains commerces", ajoute-t-elle.

Pour elle, l'équation est simple : il faut réduire la collecte de dons alimentaires organisée par des bénévoles pour faire revenir les habitants dans les commerces locaux.

"Force est de constater que les premières semaines, il n’y avait pas grand monde dans ces magasins. C’est pour cela qu’à un moment donné, on a diminué l’aide en matière de nourriture", explique-t-elle. Et d’ajouter : "On ne l’a pas stoppée, mais on essaye que le plus de personnes possibles puissent retrouver une vie normale et retourner vers les commerces qui sont rouverts. La solidarité, c’est aussi ça".