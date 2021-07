Inondations : la SWDE ne facturera pas l'eau utilisée pour nettoyer les maisons sinistrées

La Société wallonne des Eaux annonce vendredi plusieurs mesures décidées afin de venir en aide aux sinistrés des inondations de la mi-juillet en Wallonie.

Des volumes d'eau importants ont été utilisés pour nettoyer et déblayer les maisons sinistrées. La SWDE promet de faire en sorte qu'ils soient gratuits. En outre pour ce qui est des incidents provoqués par les inondations sur les installations intérieures privées (boilers...) et qui ont entraîné des surconsommations d'eau à la clé, la SWDE assure qu'elle ne facturera pas ces volumes excédentaires à ses clients victimes. La société annonce aussi suspendre temporairement les frais de recouvrement (rappel et mise en demeure) pour les factures adressées à ses clients sinistrés qui pourront se manifester via le compte client en ligne (www.swde.be) ou sur simple appel. La remise en service des raccordements détruits ou devant être mis hors service dans le cadre de la démolition ou de la rénovation des maisons endommagées ne sera pas non plus facturée aux sinistrés. Enfin, la SWDE invite ses clients en difficulté à solliciter le CPAS de leur commune pour pouvoir bénéficier du Fonds social de l'eau afin de prendre en charge, en tout ou en partie, leur facture d'eau ou encore pour bénéficier d'aides spécifiques visant le rétablissement de leur installation intérieure.