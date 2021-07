Inondations : la situation s’améliore lentement en Luxembourg, quelques nationales encore sous eau

La décrue s’amorce lentement. La situation de ce vendredi matin a peu évolué par rapport à hier soir. D’après les services provinciaux : "Les débits d’eau sur l’Ourthe se réduisent sauf à hauteur de Durbuy où ils sont semblables à ceux relevés hier, soit 377 m3/seconde".

Plus au sud en province du Luxembourg, la baisse de la Lesse et de la Lhomme, et de leurs affluents, se poursuit. A la frontière luxembourgeoise, les débits maximums dans le bassin de la Chiers sont atteints et la tendance y aussi est à une lente baisse.