Inondations : la situation en Hainaut est "gérable", selon les instances provinciales

La situation des intempéries en Hainaut est "gérable", ont indiqué ce vendredi matin les instances provinciales. La phase fédérale a été enclenchée dans la province jeudi à 14h30 pour gérer la situation causée par les intempéries. Cinq cours d'eau en Hainaut étaient sous étroite surveillance en raison d'un risque de crue: l'Eau d'Heure, l'Eau Blanche, la Haute Sambre et ses affluents, la Basse Sambre et ses affluents, la Senne et le Canal de Charleroi-Bruxelles.

Le plan communal d'urgence a été activé jeudi en fin de journée dans l'entité de Braine-le-Comte où plusieurs voiries, envahies par les eaux à cause de la saturation des égouttages, ont dû être fermées. Des riverains ont été évacués et relogés chez des amis ou dans des gîtes de la région. Ce vendredi, Léandre Huart, le bourgmestre faisant fonction, nous a confirmé que la situation était sous contrôle. Les rues ne sont plus sous eau. Les pompiers interviennent principalement sur le terrain pour pomper des caves inondées.

Les instances provinciales ont annoncé que la Haine était elle aussi sous surveillance dans le centre du Hainaut mais que la situation était "gérable". La zone de secours Hainaut-Est, qui couvre la région du grand Charleroi et le sud du Hainaut, a été la plus sollicitée des trois zones de secours hainuyères. De nombreux pompages étaient effectués, ainsi que des évacuations de riverains, notamment, à Châtelet, Bouffioulx, Fleurus, Gerpinnes ou encore Aiseau.