Inondations : l'ASBL "Côté Solidarité" envoie deux anges gardiens auprès de Suzanne, une octogénaire de Trooz sinistrée

"On va le noter dans la liste", lui répond Sébastien.

"Il faudra tout remeubler. Je vais peut-être être gourmande, mais il me faut aussi une machine à lessiver et un séchoir", ajoute-t-elle.

"Ici, la priorité, c’est de retrouver un logement", rappelle Sébastien, l’ange gardien de cette octogénaire. "Et je suis difficile", lance Suzanne qui souhaite retrouver une maison du côté de La Brouck, un quartier gravement ravagé par les inondations historiques de juillet dernier .

À 85 ans, cette dame a vu sa maison emportée par les flots. Depuis, elle vit chez une amie. Alors Carole et Sébastien, de l'ASBL "Côté solidarité", ont décidé d'intervenir.

"Vous savez, je n’ai plus rien ", résume Suzanne, une des personnes sinistrées de Trooz.

Cette association a organisé une collecte de dons et propose une aide personnalisée grâce à ses bénévoles, ou plutôt... ses anges gardiens.

"Est-ce qu’on peut vous proposer de l’aide au niveau des avocats et des assurances ?", enchaîne Carole. En effet, le but de l’ASBL Côté solidarité est d’apporter une aide, qu’elle soit juridique ou psychologique.

Tenir compagnie, discuter, écouter la misère des gens… Voilà le rôle de ces bénévoles. Et Suzanne remercie ses deux anges gardiens pour leur gentillesse.

Les bénévoles de l'ASBL "Côté Solidarité" accompagneront une personne ou une famille sinistrée pendant un an au moins. © Erik Dagonnier

"Chaque ange-gardien de Côté Solidarité suivra une seule famille ou une seule personne. Le but est vraiment d’accompagner, au minimum, pendant un an, c’est-à-dire de les encadrer et de les suivre ainsi que de leur trouver un maximum de solutions, que ce soit des meubles pour pouvoir dormir ou autre chose", étaye le jeune homme.

Et de résumer : "Tout ce qu’on pourra faire, on le fera".

À Trooz, de nombreux sinistrés ont pu s'en sortir grâce à ce système.