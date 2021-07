Inondations en Brabant wallon : la Dyle a débordé, Court-Saint-Etienne et Ottignies inondées, Walibi fermé au public, Grez-Doiceau coupée en deux…

La situation est très problématique dans le centre et l'est du Brabant wallon. La Dyle et la Gette sont en alerte de crue et sont sorties de leur lit. La phase d'urgence provinciale a été lancée. Dix communes sont particulièrement touchées: Mont-Saint-Guibert, Chastre, Walhain, Jodoigne, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Villers-la-Ville, Ottignies/LLN, Genappe et Beauvechain.

Parmi les situations les plus critiques en Brabant wallon : le centre-ville de Court-Saint-Etienne est totalement inondé et d'ailleurs fermé à la circulation. Plusieurs rues se retrouvent sous 50/60 centimètres d'eau et le niveau continue à monter. Certaines familles ont dû être évacuées de leurs maisons et d'autres doivent encore l'être dans les prochaines heures. Un centre d'accueil a été ouvert au 189 avenue des Combattants.

Par ailleurs, le centre de vaccination du PAM Expo est inondé. Les personnes qui devaient se faire vacciner sont invitées à reporter leur rendez-vous. Les rails du chemin de fer sont également sous eau, et la circulation ferroviaire est à l'arrêt.