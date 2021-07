Inondations en Belgique : quand la démolition des habitations est plus qu’une possibilité à Ensival

Au total six maisons pourraient être détruites et pour toutes les autres, les experts rendront très prochainement un avis sur la stabilité des bâtiments visés par cet arrêté.

"On a dû détruire une maison et on envisage probablement la destruction d’autres maisons, mais à confirmer", Murielle Targnion bourgmestre.

A l’image de cette maison étançonnée, Muriel Targnion , la bourgmestre de la ville de Verviers qui englobe donc Ensival, a mis en place un nouvel arrêté d’évacuation et d’inaccessibilité pour les immeubles et les habitations déstabilisées. Au total, 50 maisons dans le quartier du centre d’Ensival sont interdites d’accès.

Comme toutes les communes touchées par les inondations mercredi et jeudi dernier, Ensival est implanté non loin d’un cours d’eau et plus précisément sur la rive gauche de la Vesdre développant à l’époque déjà, des industries dans le textile, le long de la rivière.

Ces derniers siècles, la colère fluviale a provoqué de nombreux dégâts dans la commune comme par exemple le 25 novembre 1769 où Ensival connaît une forte crue de la Vesdre provoquant de fortes inondations. Et à deux jours d’intervalle, la rivière sort à nouveau de son lit provoquant à nouvelle fois des dégâts.

Aujourd’hui, cette rivière en question a touché non seulement Ensival mais aussi le centre de Verviers. Maison communale, école, commerces et habitations ont été impactés par les eaux de la Vesdre. Tout est à refaire.