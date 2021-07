Inondations en Belgique : les recherches ont repris ce dimanche matin à Pepinster dans des conditions particulièrement difficiles

Ce dimanche matin, les recherches ont repris à Pepinster, près du pont Warland, pour tenter de retrouver des personnes disparues. Sur place, l’armée et les pompiers retournent les gravats et débris. Mais se déplacer est délicat et le terrain est particulièrement instable. Plusieurs habitations se sont écroulées ou menacent de le faire.

"Nous devons faire attention à chaque pas que nous faisons", insiste Olivier Jiust, officier et chef des opérations de pompiers pour la zone Vesdre-Hoegne et Plateau.

A Pepinster, l’ensemble des maisons ont été fouillées pour tenter de retrouver des personnes sinistrées disparues. Reste désormais la tâche difficile de fouiller sous les gravats et les décombres, là où pourrait encore se trouver un certain nombre de victimes. Il reste plusieurs dizaines de personnes disparues à Pepinster, il est difficile d’être précis à ce stade, nous indique-t-on sur le terrain.

Dès cet après-midi, les secours iront fouiller toue la vallée. Il se peut que des victimes des inondations aient été transportées sur une distance importante.

Des fouilles depuis samedi soir

Samedi soir, les secours étaient à pied d’œuvre pour tenter de sortir une personne des décombres. Les recherches ont continué jusqu’à la tombée de la nuit et ont repris ce dimanche matin. Une personne est activement recherchée depuis 20h ce samedi soir. Des engins ont été déployés pour soulever les décombres. La poursuite des recherches dépendra du sol qui est très instable.

Maîtres-chiens, pompiers, protection civile ainsi que des équipes de la protection civile spécialisées dans les recherches sous décombres sont déployés.

"Nous avons été appelés suite à des personnes qui auraient entendu des appels à l’aide sous les décombres. Suite à cela, nous avons mis en place nos moyens spécialisés de recherche et de sauvetage pour ce genre de situation", confirme le chef des opérations de pompiers pour la zone Vesdre Hoëgne et Plateau.

Les équipes ont tout d’abord identifié les zones de recherches sur base des témoignages. "Nous avons ensuite quadrillé la zone et nous avons engagé nos maîtres-chiens de manière systématique dans ces différentes zones. Dans les endroits où il y a potentiellement plus de chance de trouver une victime, nous avons mis en place nos équipes de recherche technique de la protection civile."