Inondations en Belgique : la solidarité s’organise un peu partout

La Province de Hainaut indique que la Centrale 112 a renforcé ses équipes afin de prendre en charge certains appels de Liège. La Police Fédérale du Hainaut a envoyé des renforts à ses collègues de Liège.

Les cinq Bourgmestres de la Zone de Police Boraine indiquent s’être concertés ce vendredi matin pour venir en aide aux communes sinistrées. Ils précisent qu’ "un contact sera établi dès aujourd’hui avec les Bourgmestres des communes concernées afin de connaitre les besoins précis de chacun". Aussi longtemps que cela sera nécessaire "tout sera mis en œuvre pour apporter une aide urgente que ce soit en termes de logistique, de main d’œuvre, de vêtements ou de vivres" poursuit le communiqué.

Par ailleurs, la zone de secours Hainaut-Centre a envoyé du personnel et du matériel pour soutenir ses homologues de l’Est du pays.

En Wallonie Picarde

En Wallonie Picarde, la solidarité a déjà commencé à se mettre en place. Les responsables de la Zone de Secours ont proposé mercredi d’apporter leur soutien en personnel et matériel aux zones les plus sinistrées. Deux autopompes de six hommes sont déjà arrivées jeudi matin en renfort dans la région liégeoise. Une relève est d’ores et déjà prête à prendre le relais.

Une réunion de coordination WAPI se tiendra par ailleurs ce samedi matin, afin d’établir les moyens que la Wapi pourrait mettre en œuvre pour manifester et organiser sa solidarité pour aider concrètement les citoyens et les communes sinistrées. Cette réunion rassemblera les membres de la Conférence des Bourgmestres et élus territoriaux de Wallonie picarde, ainsi que les Présidents de CPAS de Wallonie picarde.

Tournai

De son côté, le Conseil de l’Action sociale de Tournai indique avoir mis en place une collecte de denrées non périssables, de vêtements et de couvertures à l’accueil du service social du CPAS de Tournai à rue de la Citadelle n°118 et ce dès ce vendredi jusque 16h00 et lundi de 8h30 à 16h00.

Ath

Du côté d’Ath, la Ville et le CPAS mettent le Quai de l’Entrepôt à disposition pour recueillir des dons en faveur des personnes qui ont été inondées ces derniers jours. Il est accessible du mercredi au lundi de 15h00 à 22h00.

Les personnes qui souhaitent manifester leur solidarité peuvent apporter des vivres non-périssables, des couvertures, des vêtements en bon état et du petit mobilier.

Mouscron

À Mouscron, Brigitte Aubert (cdH), la bourgmestre, lance également une opération de solidarité. Elle indique qu’une cellule communale va orchestrer cette aide afin que celle-ci soit la plus efficace possible. Un numéro de téléphone et une adresse mail sont ouverts : le 056/860.245 et entraideinondations@mouscron.be

Pratiquement, dès ce vendredi 16 juillet, de 14h00 à 18h00, les dons peuvent être déposés au centre administratif (CAM) ainsi que dans les antennes communales de Dottignies, Luingne et Herseaux.

Ce samedi 17 juillet de 9h00 à 13h00, les dépôts sont également possibles au centre administratif en collaboration avec "Mouscron Solidaire" de Fabian Le Castel et aussi dans les antennes communales.

Les jours ouvrables de la semaine prochaine de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Les citoyens qui le désirent peuvent venir apporter des vêtements adultes et enfants, des couvertures, des draps, du linge de maison, du matériel de puériculture, des denrées non périssables, des produits d’hygiène et d’entretien, des petites fournitures téléphoniques, comme des batteries, etc, ainsi que des aliments pour petits animaux.

À partir de ce lundi 19 juillet, une cellule du MIM, en collaboration avec l’Intercommunale d’Etude de Gestion (IEG) sera également ouverte de 15h00 à 18h00 les jours ouvrables de la semaine pour accueillir les dons de mobilier.

La Ville de Mouscron, en collaboration avec la Province, va également envoyer des camions et des chauffeurs sur place en soutien logistique. Un appel est lancé aux entreprises locales pour toutes formes d’aides, des dons, des denrées, etc...

Des dons financiers peuvent également être opérés au numéro de compte de la Croix Rouge de Belgique : BE72-0000000016-16 avec la communication : "inondations".