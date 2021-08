Inondations en Belgique : la commune de Rendeux n’a pas reçu les subsides exceptionnels de la Région

La Région Wallonne a débloqué des subsides exceptionnels de 500.000€ pour aider les communes touchées par les inondations. Mais Rendeux, pourtant sévèrement impactée par la crue de l’Ourthe n’a rien reçu. "La commune en amont et la commune en aval ont reçu les subsides, mais pas nous. Ici aussi l’Ourthe est sortie de son lit. Elle ne passe pas sous terre sur le territoire de la commune !" s’insurge le bourgmestre, Cédric Lerusse.

A la sortie de Rendeux, dans des champs, chez des particuliers, des déchets entassés depuis les inondations. Des bénévoles, des citoyens et les services communaux se sont retroussé les manches pour ramasser les centaines de mètres cubes de déchets charriés par l’Ourthe et les entasser. Il faut maintenant enlever ces détritus, mais pour cela, il faut des moyens. "Enlever tous ces déchets, cela va prendre du temps, donc on va déjà lancer les marchés publics mais j’aimerais avoir l’assurance qu’on sera financièrement aidé".

Il ne faudrait plus trop tarder à enlever tous ces déchets, un riverain sinistré explique que les rats et ratons laveurs colonisent les détritus. Pour un autre riverain, qui devait garder ses biens sinistrés en attendant le passage d’un expert, c’est "psychologiquement très dur". "On n’arrive pas à avancer. On est bloqué. Si on pouvait enfin faire retirer tout ça, ça nous aiderait, au moins psychologiquement. Au rez-de-chaussée j’ai tout perdu, les murs et le sol sont à refaire. Voir mes meubles là, comme ça… On est bloqué".

Du côté de la Région Wallonne, on explique que Rendeux et d’autres communes recevront leurs subsides dans deux semaines, que les premiers versements ont été effectués par ordre de priorité, suivant le nombre de sinistrés par commune.