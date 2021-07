Inondations en Belgique : l’électricité devrait être rétablie partout à Wavre avant midi

Toute l’entité de Wavre devrait à nouveau être alimentée en électricité d’ici la fin de la matinée, indique ce samedi matin la Ville brabançonne dans un communiqué.

L’heure est désormais à la constatation des dégâts et au nettoyage. "Pour permettre un accord plus aisé aux personnes venues prêter main-forte aux sinistrés, et aux sinistrés eux-mêmes qui doivent pouvoir accéder à leurs habitations et commerces sans frein, tous les parkings seront gratuits tout le week-end", précise la Ville.

