Inondations : des volontaires nettoient les prés à Marcourt

Ici, ce sont des riverains qui sont venus aider les propriétaires d’un centre équestre. La prairie normalement occupée par leurs chevaux est dévastée. Pelles mécaniques, tracteurs, camionnettes 4 X4, c’est à l’aide de tous ces engins que la vingtaine de bénévoles ramasse les déchets présents dans cette prairie. On y trouve de tout : "Beaucoup de déchets de caravanes, des trousses de toilettes, des chaussures, des oreillers, des chaises, vraiment de tout" témoigne une bénévole. Un travail rendu plus difficile encore par la nature du terrain : "Il y en a encore pour quelques journées, et puis ce n’est pas évident, il faut fouiller dans les hautes herbes".

L’herbe, qui n’avait pas encore été fauchée lorsque les intempéries ont eu lieu, est irrécupérable. Didier Defêche loue cette prairie depuis une trentaine d’années, il devait nourrir ses chevaux avec ce foin : "On va devoir récolter le foin pour le jeter, il a été pollué en plus, il n’y a plus rien de beau dedans… C’est juste bon pour faire de la biométhanisation". Une sacrée perte pour l’exploitant : "On a plus ou moins 30 hectares le long de l’Ourthe, ça fait au moins 400 ballots de pertes".

Après l’opération de nettoyage, la prairie sera malgré tout fauchée. En espérant que l’herbe repousse pour une deuxième coupe en septembre.