Inondations : dégâts considérables à Walibi, pas de réouverture avant plusieurs semaines

Depuis plusieurs jours, on évalue les dégâts à Walibi. Le parc d’attractions a été durement touché par les inondations. Il a été presque entièrement inondé, avec, dans certaines zones, jusqu’à 1m50 d’eau. C’est toute l’infrastructure électrique du parc qui doit être révisée, les moteurs des attractions sont également hors service.

"Tout ce qui est moteur est généralement sur les parties basses de l’attraction. Tout a été submergé et comme l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage, on doit tout démonter" détaille Francesco Bonura, un technicien de maintenance en train de démonter des infrastructures techniques d’une montagne russe.

Les révisions et de réparations vont prendre plusieurs semaines explique Jérémy Baudet, technicien manager. "C’est beaucoup de travail. Il faut remettre le courant sur chaque attraction. Puis les vérifier une par une pour voir quelle partie est endommagée. Quel moteur il faut remplacer. Pour les délais, c’est très difficile à dire. Les moteurs qui partent en réparation aujourd’hui, il faut compter une semaine et demie à deux semaines de révision. Là, derrière moi, on a 14 moteurs inutilisables qui sont entreposés. Ça va prendre du temps !" Il n’y a pas que les attractions qui sont touchées. Les restaurants ont également été inondés, détruisant cuisines et électro.

Le parc a engagé une course contre la montre en pleine haute saison pour rouvrir le plus rapidement possible. Mais les travaux vont durer plusieurs semaines. Normalement, avec les restrictions covid, le parc devrait accueillir 8000 personnes quotidiennement. L’impact économique est énorme, mais encore impossible à chiffrer à l’heure actuelle.