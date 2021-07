Inondations : d’après Ores, il reste encore 4500 ménages sans courant

Quelque 4500 clients d’Ores sont encore impactés par les dégâts liés aux intempéries et privés d’électricité, principalement dans la région de Verviers et à Eupen, a fait savoir jeudi soir le gestionnaire de réseau.

Les opérations dans la vallée de la Vesdre se poursuivent. "Dans la région de Verviers – Limbourg, Theux, Verviers -, plus de 10.500 ménages victimes des intempéries ont retrouvé du courant ces derniers jours, soit 95% des ménages de Limbourg, 90% des ménages de Theux et 65% des ménages de Verviers, qui peuvent à nouveau s’éclairer et se chauffer", indique Ores.

"À Eupen, 85% des clients sinistrés ont aujourd’hui retrouvé l’accès à l’énergie."

Partout ailleurs en Wallonie, les clients d’Ores sont par contre desservis normalement en électricité et en gaz.