Inondations: Aiseau-Presles, Acoz, Bouffioulx, Châtelet, Ham-sur-Heure... l’Est du Hainaut est aussi touché

Le front pluvieux s’est déplacé ce jeudi midi sur un axe plus central, celui reliant Anvers à la Botte du Hainaut. Conséquence directe : les niveaux d’eau en Hainaut, déjà à la peine, régurgitent, menacent de céder ou, pour certains, sont carrément sortis de leur lit.

Relativement épargnée jusqu’ici par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud et l’est de la Wallonie, la province de Hainaut voit à présent le niveau de ses cours d’eau monter dangereusement, voire – comme c’est le cas dans plusieurs communes bordant Charleroi – déborder généreusement. La phase d'urgence provinciale a d'ailleurs été déclenchée.

Des torrents d'eau ont dévalé et inondé les rues du village d'Acoz. © rtbf.be - Alexandra Teklak

C’est le cas par exemple à Acoz, dans l’entité de Gerpinnes, où la situation est très critique, nous dit-on du côté des pompiers. Alors que cela semblait plutôt calme ce matin, tout est monté d’un coup, en une heure, en milieu de matinée, prenant habitants et autorités de cours. Le niveau de l’eau est tel qu’à certains endroits, on n’aperçoit plus que le toit des voitures. Une dizaine de personnes ont été évacuées jusqu’à présent.

Autres communes problématiques à proximité : Ham-sur-Heure, Marbaix, Bouffioulx, ou encore Châtelet où l’on nous signale d’importantes coulées de boue. A Châtelet toujours, une maison de repos – Pierre Paulus – a dû être évacuée. Ses résidents ont été accueillis dans les hôpitaux de la région.