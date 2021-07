Inondations: Aiseau-Presles, Acoz, Bouffioulx, Châtelet, Ham-sur-Heure... l’Est du Hainaut a aussi été touché

Relativement épargnée jusqu’ici par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud et l’est de la Wallonie, la province de Hainaut voit à présent le niveau de ses cours d’eau monter dangereusement, voire – comme c’est le cas dans plusieurs communes bordant Charleroi – déborder généreusement. La phase d'urgence provinciale a d'ailleurs été déclenchée. Le front pluvieux s’est déplacé ce jeudi midi sur un axe plus central, celui reliant Anvers à la Botte du Hainaut. Conséquence directe : les niveaux d’eau en Hainaut, déjà à la peine, régurgitent, menacent de céder ou, pour certains, sont carrément sortis de leur lit.

C’est le cas par exemple à Acoz, dans l’entité de Gerpinnes, où la situation est très critique, nous dit-on du côté des pompiers. Alors que cela semblait plutôt calme ce matin, tout est monté d’un coup, en une heure, en milieu de matinée, prenant habitants et autorités de cours. Le niveau de l’eau est tel qu’à certains endroits, on n’aperçoit plus que le toit des voitures. Une dizaine de personnes ont été évacuées jusqu’à présent. Autres communes problématiques à proximité : Ham-sur-Heure, Marbaix, Bouffioulx, ou encore Châtelet où l’on nous signale d’importantes coulées de boue. A Châtelet toujours, une maison de repos – Pierre Paulus – a dû être évacuée. Ses résidents ont été accueillis dans les hôpitaux de la région.

A Ham-sur-Heure, des habitants ont été évacués de leurs logements, tout comme à Aiseau-Presles, où la Biesme est sortie de son lit. C'est d'ailleurs là que la situation est parmi les plus délicate. 60 habitants ont été évacués. La vidéo tournée par Yannis Desmet, ci-dessous, le montre. Des évacuations effectuées par bateaux. Vers 15h00, une vingtaine d'enfants de la crèche "Les Pitchounets" ainsi que le personnel ont aussi été évacués en urgence et mis à l'abri. Autres évacuations à signaler: à Walcourt, par bateaux ; ou à Yves-Gomezée, par hélicoptère. En début de soirée, la Province a indiqué que cinq cours d'eau restaient sous étroite surveillance à cause d'un risque de crue. Il s'agit de l'Eau d'Heure, l'Eau Blanche, la Haute Sambre et ses affluents, la Basse Sambre et ses affluents, la Senne et le Canal de Charleroi-Bruxelles. Globalement, la situation semblait maitrisée en début de soirée, a déclaré le Gouverneur, bien que quelques débordements ou inondations avaient encore lieu. Notamment dans la commune de Braine-Le-Comte. Contrairement au reste du Hainaut, la zone de secours Wallonie Picarde n'était pas impactée par la situation.

Charleroi-centre semble épargné pour le moment, la situation la plus critique dans la métropole carolo est à Couillet, où la montée des eaux a provoqué pas mal de dégâts. Côté cours d'eau, outre les affluents et rivières traversant la région, deux points d'attention critiques: la Sambre et l'Eau d'Heure. Cette dernière ayant purement et simplement débordé.

A Marcinelle-Loverval, la célèbre piscine en plein air, dont les installations ont été rénovées en juin dernier, est complètement sous eau comme en témoignent les images mises en ligne sur Facebook par l'échevine carolo Julie Patte et à voir ci-dessous.