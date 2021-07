Inondations à Jamioulx : "C’est cette solidarité qui me rend fier d’habiter cette commune depuis 45 ans", affirme le bourgmestre

Garages inondés, chaudières sous eau, congélateurs et autres électroménagers inutilisables, la province du Hainaut n’a pas échappé aux inondations ces derniers jours. A Jamioulx, jeudi pendant la nuit, l’eau est entrée dans plusieurs habitations, ce qui a engendré une grande panique au réveil. La solidarité s’organise très vite. C’est en masse que de nombreux ouvriers, des riverains épargnés et des jeunes scouts viennent prêter mains fortes aux habitants sinistrés. Des actes qui touchent profondément le bourgmestre de Ham-sur-heure-Nalinnes, Olivier Leclercq.

"On ne leur a rien demandé, ils sont venus de leur plein gré. Je trouve ça émouvant, je vous dis j’ai des frissons. Cette solidarité qui me rend super fier d’habiter cette commune depuis 45 ans".

"On se dit qu’on a de la chance, tout le monde est venu nous aider, et c’est le plus important ", ajoute une riveraine.

Emu, le bourgmestre de la commune retient deux choses positives de ces intempéries. D’abord, qu’il n’y a aucun décès à déplorer dans sa commune et surtout que la solidarité au sein de cette commune est plus qu’au rendez-vous.

"C’est cette solidarité qui me rend super fier d’habiter cette commune depuis 45 ans", conclut-il.