Innovation, voitures, cinémas, toit géant, travaux inutiles : la rue Neuve rénovée en cinq épisodes clés

La rue Neuve, sur la Ville de Bruxelles, a été réaménagée. Le pavage est terminé sur la plus connue des artères commerçantes de Belgique. Il aura fallu deux ans de travaux et un budget de cinq millions d’euros (un financement de Beliris, l’enveloppe fédérale pour Bruxelles) pour mener à bien ce projet. Il a consisté en la pose de pavés en trois tons de gris avec des nuances de cuivre. La rue Neuve devrait être plus attractive : c’est du moins ce qu’espèrent les autorités locales et les commerçants. Avec ses 110.000 passages par jour, l’artère qui relie la place de la Monnaie à la place Rogier continue de drainer un important public, friand de shopping. Et c’est ainsi depuis près de deux siècles. C’est au milieu du 19e siècle que les premiers grands commerces s’installent sur ce qui s’appelait jadis la rue Neuve de Notre-Dame, en référence à l’église Notre-Dame du Finistère qui se trouve toujours au milieu de l’axe. Depuis, son histoire est jalonnée de moments importants.

La rue du Cinéma Ne cherchez pas : il n’y a plus un seul cinéma sur la rue Neuve. Pourtant, au début du 20e siècle, elle porte le surnom de rue du Cinéma en raison de la présence de nombreuses salles obscures. Le complexe le plus connu est le "Métropole", à l’endroit de l’actuel magasin Zara. De ce cinéma, il ne reste que la façade signée Adrien Blomme (brasseries Wielemans-Ceupens, Gare du Midi, la taverne "Aux armes de Bruxelles"…). Tout le reste a été transformé en 1994, d’abord pour P&C puis Zara. A l’époque, le "Métropole" qui porte le même nom que l’hôtel à l’arrière propose 3000 sièges : soit la plus grande capacité du pays. En 1932, il sera inauguré par la reine Elisabeth et recevra la visite de stars comme Marlène Dietrich. Parmi les autres cinémas aujourd’hui disparus, pointons le Victory au numéro 17, le Kuursaal, le Régent, le Palladium au numéro 35, le Cinevox ou encore l’Universel au 78. Le complexe City 2, inauguré en 1978, va aussi abriter un cinéma UGC jusqu’à la transformation du shopping au début des années 2000.

Une rue voitures admises La rue Neuve est piétonne. C’est peut-être même la plus ancienne rue commerçante piétonne de la Région bruxelloise, bien avant le boulevard Anspach, la chaussée d’Ixelles ou le parvis de Saint-Gilles. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Jusqu’en 1970, la voiture y a droit de cité. On s’y gare et on la traverse sans problème. Après l’Incendie de l’Innovation, en 1967, le stationnement est interdit. C’est la première étape vers la piétonnisation. Quelques années plus tard, les voitures ne peuvent plus l’emprunter, sauf les véhicules de livraison. Fin des années 90, les livraisons ne seront plus autorisées qu’en soirée.

Un toit au-dessus de la rue Neuve Nous sommes en 2011 et la presse s’emballe : la Ville de Bruxelles projette de construire un toit de verre au-dessus de la rue Neuve. Oui : une verrière, pour recouvrir l’artère les jours de pluie et ainsi ne pas faire fuir les chalands. A l’époque, l’échevin de l’Urbanisme Christian Ceux déclare : "Pour ce projet, nous avons rassemblé toutes les forces. Il est important que le commerce conserve sa place au sein du Pentagone dans le futur" à l’heure où des projets de shoppings sont lancés le long du canal (futur Docks) ou au Heysel (Neo). Philippe Close (PS) qui n’est pas encore bourgmestre, y croit : "L’idée est de construire le plus grand shopping d’Europe sans qu’on rase ce qui existe pour reconstruire de neuf", déclare-t-il à L’Echo. Le visuel a de l’allure et il est soutenu par Beci, la chambre de commerce de Bruxelles. Objectif : redynamiser l’artère qui a reculé dans le classement des rues commerçantes les plus attrayantes du monde (de la 27e à 29e). Le toit serait placé à six mètres de haut sur une longueur de 500 mètres. Budget : sept millions d’euros. Mais en 2012, nouvelle majorité à la Ville de Bruxelles. Exit le cdH, place au MR en alliance avec le PS. Le nouvel échevin Geoffroy Coomans de Brachene tire un trait sur le projet de son prédécesseur. Trop coûteux, trop complexe à entretenir, pas assez ambitieux… Les arguments avancés sont nombreux. Au final sera choisi un réaménagement classique, comprenant les rues latérales, en lien avec le futur piétonnier. C’est ce chantier qui vient de se terminer.

L’incendie de l’Innovation Le 22 mai 1967, un terrible incendie ravage le magasin de l’Innovation, rue Neuve. C’est l’une des plus grandes catastrophes de l’histoire de la Belgique : elle fera 251 morts et 62 blessés. L’incendie a pris dans une cage d’ascenseur. Mais dans ce grand magasin construit en 1902 par le maître de l’Art nouveau Victor Horta, pas grand-chose n’est pensé en termes de gestion d'incident de ce type. Les pompiers arrivent avec une petite équipe sur place. Mais devant la montée des flammes (favorisée par la circulation de l’air au travers des grandes verrières) et l’ampleur du sinistre, il faut des renforts, en très grand nombre. Il faudra plusieurs heures avant de maîtriser l’incendie mais le bilan humain sera lourd. Un deuil national est décrété. Suite à ce drame, une nouvelle législation en matière de protection incendie entre en vigueur. Le magasin sera reconstruit, sous la forme d’un imposant bloc de béton, et n’aura plus rien à voir avec l’aspect original.

Des travaux à refaire après seulement trois ans Nous sommes en 2001 et la rue neuve souffre. Trois ans auparavant, le 8 juin 1998, sous le mayorat de François-Xavier de Donnea (MR) et l’échevinat d’Henri Simons (Ecolo), elle a subi un important lifting. Coût : 3 millions d’euros. Complètement déglingués, les pavés ont été remplacés. Mais voilà : il faut déjà tout refaire au début du nouveau siècle. "L’utilisation de la rue est déjà tout à fait supérieure à ce que nous avons pu imaginer", déclare l’échevin de l’Urbanisme. Les camions de livraison (40 à 50 tonnes) et les engins de chantier, utilisés pour rénover les bâtiments et les commerces, massacrent le revêtement. Autre souci : les chewing-gums qui dégradent le sol et les joints. La Ville de Bruxelles choisit alors comme solution de déceler une grande partie des pavés pour les remplacer par de l’asphalte. Ce n’est pas très beau mais c’est le seul moyen trouvé pour atténuer les dégâts. Coût : 320.000 euros. Le chantier sera terminé en 2004. La promesse de garantir une étanchéité pour 20 ans. La rue vient d’être refaite, bien avant cette échéance.

La rue Neuve en 2001 : il faut déjà la refaire - 10/07/2020 Trois ans après les travaux de rénovation, il faut déjà tout refaire sur la rue Neuve.