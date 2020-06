Innovation en Belgique : un système permet d'éteindre à distance les feux lumineux des éoliennes

La société Eneco a présenté mercredi à Wavre un système développé par GreenWatch, qui permet d'éteindre à distance le balisage lumineux des éoliennes. Il s'agit d'une solution hardware et software qui permet à la fois de répondre aux exigences de sécurité de la Défense - les feux lumineux signalent la présence d'éoliennes aux pilotes de l'armée lors des entrainements et des interventions - et de limiter la pollution lumineuse. - © Eneco Wind.