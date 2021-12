Initiation au cyclo-cross pour les jeunes, dans le cadre de la manche namuroise de la Coupe du monde

La 11e manche de la Coupe du monde de cyclo-cross se déroulera ce dimanche 19 décembre sur le circuit de la Citadelle de Namur. Un circuit exigeant, très technique, très apprécié par les spécialistes, que pourront découvrir les jeunes de 6 à 14 ans.

Une session de découverte est effectivement proposée ce samedi 18, entre 10 heures et midi.

Découverte d’une bonne partie du circuit où se disputeront les courses Elites, Espoirs et Juniors, en compagnie de grands champions, comme Erwin Vervecken (trois fois Champion du monde de cyclo-cross) et Filip Meiraeghe (vététiste, notamment médaillé d’argent aux JO 2000 de Sydney, et sélectionneur de l’équipe belge de VTT).

Cette session est gratuite, et il est préférable de s’inscrire via le site www.cyclocrossnamur.be. Il n’est pas nécessaire de posséder un vélo spécifique au cyclo-cross. Un VTT peut parfaitement convenir. Et bien entendu, il faut venir avec son casque.