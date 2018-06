Infrabel veut supprimer un passage à niveau à Dave.

Budget du chantier : 1 million d'euros. Un investissement qui peut paraître démesuré vu la configuration des lieux. Mais si Infrabel supprime ce passage à niveau, c'est surtout pour les dizaines de navetteurs de la gare de Dave/Saint-Martin qui l'utilisent pour passer d'un quai à l'autre. D'autant que s'il n'y a pas beaucoup de voitures, il y a par contre beaucoup de trains qui passent par là.

"Il y a une maison qui se trouve au-delà du passage à niveau mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle on supprime ce passage : il y a aussi une gare, un point d’arrêt. Et on va installer un couloir sous voie(s) pour tous les usagers qui doivent passer d’un quai à l’autre, explique Frédéric Sacré, le porte-parole d'Infrabel. Il faut aussi savoir que les passages à niveau soulèvent la problématique de la sécurité. Imaginez par exemple qu’un camion-citerne soit percuté par un train. Cela concernerait plus que la sécurité d’un riverain… De manière générale, en supprimant les passages à niveau, on augmente la ponctualité des trains."

Le trafic routier, lui, serait redirigé vers un autre passage déjà existant, qui serait élargi pour les poids lourds. L'enquête publique s'est clôturée hier.

Si le permis est octroyé et qu'il n'y a pas de recours, Infrabel se donne deux ans pour terminer les travaux.