Infrabel teste des caméras pour vérifier que le personnel porte un équipement de protection

Infrabel pense peut-être utiliser dans le futur des caméras reconnaissant automatiquement les équipements de protection individuelle tels que les casques, gants et lunettes de protection. Selon le porte-parole d’Infrabel, Frédéric Sacré, ces caméras fixes seraient placées à des endroits stratégiques et permettraient d’empêcher le démarrage de certaines machines de travail si l’employé ne porte pas tout l’équipement requis.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge a réalisé des tests lundi matin avec l’aide de volontaires parmi les membres du personnel de l’atelier Infrabel de Schaerbeek.

La Régionale CGSP Cheminots de Bruxelles, quant à elle, s’étonne de ne pas avoir été avertie de ces tests. Philippe Dubois, Secrétaire Permanent Régional, affirme que le personnel est inquiet que l’utilisation de ces caméras débouche sur "une surveillance inappropriée de leur travail accompagnée d’ingérence dans la vie privée des travailleurs". Il ne comprend pas non plus l’utilité de la démarche car "il existe déjà des formations destinées au personnel sur les mesures de sécurité et des employés chargés de vérifier que les travailleurs ont bien leur équipement de protection".

Le porte-parole d’Infrabel affirme que cette démarche s’inscrit dans une volonté de mieux protéger son personnel, même s’il y a eu moins d’accidents de travail en 2018 qu’en 2017. "Nous ne sommes pas dans une logique de contrôle", se défend Frédéric Sacré. Il fait aussi remarquer que ce n’est qu’une phase de test.

La Régionale CGSP Cheminots de Bruxelles interpellera Infrabel lors du Comité pour la prévention et la protection au travail du 27 août, de même que lors de la prochaine Commission Paritaire Régionale du District Centre le 13 septembre.