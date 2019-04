Infrabel souhaite toujours supprimer le passage à niveau de Velaine, à Jambes

Ce passage à niveau n'est pas celui qui a connu récemment un dramatique accident, lorsqu'un enfant de 12 ans a perdu la vie. Il s'agit ici du passage au bout de la rue de Dave. Infrabel vient de déposer une demande de permis.

Quel est le projet du gestionnaire du réseau ?

Le projet prévoit deux passages sous les voies. Un pour les piétons et les vélos au niveau de l'actuel passage à niveau ; et à plusieurs centaines de mètres de là, un tunnel pour les voitures et les camions.

Ce tunnel va nécessiter la création d'une nouvelle route et d'un nouveau rond-point. Coût estimé du projet : trois millions d'euros et deux ans de travaux.

Le projet est imposant, pourquoi une telle dépense de moyens ?

Le but recherché est de sécuriser un passage à niveau particulièrement complexe (cinq routes s'y croisent).

Ce n'est pas la première fois qu'Infrabel propose de supprimer ce passage à niveau. Le projet de 2016 prévoyait un tunnel pour les voitures et une passerelle pour les piétons. Une option moins coûteuse mais rejetée pour des raisons esthétiques et pratiques.

Une réunion d'information est organisée le 10 avril à 18h30 à l'hôtel de ville. Les citoyens sont invités à consulter le dossier et à donner leur avis jusqu'au 16 avril.