Informatique: un hackathon en ligne organisé ce week-end pour contribuer à la solidarité face au coronavirus

Le Microsoft Innovation Center Belgique devait accueillir ce week-end dans ses bureaux basés à Mons une centaine d’étudiants en informatique. L’objectif était de les booster et les initier lors d’un hackathon, un rassemblement d’informaticiens capables de travailler en commun sur des projets de programmation.

Confinement oblige, l’asbl a dû annuler et rebondir, elle invite donc ce week-end les développeurs à aider les professionnels en première ligne mais aussi à améliorer les conditions de vie de la population confinée lors du Stay The F**** At Home Hackathon.

Les défis proposés

Parmi les missions proposées, les participants peuvent choisir de révolutionner le monde du télétravail, aider les personnes qui sont actuellement sur le terrain, aider la population à faire ses courses de manière plus intelligente ou tout autre outil qui permettrait de mieux vivre en cette période de confinement. L’objectif est évidemment qu’à moyen terme les outils développés voient le jour.

Si le défi vous intéresse, vous trouverez toutes les indications dans le lien de l’événement https://www.eventbrite.be/e/stay-the-f-at-home-hackathon-tickets-100752587702