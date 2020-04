Infirmier expulsé, personnel médical intimidé ou harcelé… le Parquet de Namur traitera toute plainte en priorité

Nous vous parlions il y a deux jours du cas de cet infirmier schaerbeekois expulsé de chez lui par ses colocataires du fait de ses activités professionnelles et sa proximité quotidienne avec le covid19. Par voie de communiqué ce vendredi, le Parquet de Namur nous apprend que d’autres faits fort similaires lui sont revenus aux oreilles. "Par exemple des messages laissés sur des véhicules - de personnes travaillant au chevet de malades – leur demandant de rester à domicile." Pour éviter une propagation du virus…

Une situation intolérable pour le Procureur du Roi de Namur, Vincent Macq. Sans s’attarder sur l’absurdité du raisonnement qui charpente les doux et courageux messages laissés sur les pare-brises, la Justice namuroise prévient tout le monde, sobrement mais fermement, en apportant d’ores et déjà son plein appui : "Nous souhaitons que la mission essentielle que vous accomplissez (ndlr : personnel (para)médical et services de secours) puisse se dérouler le plus sereinement possible, à tout le moins en étant à l’abri de ce type de pression particulièrement malvenue."

Et le Parquet de s’engager ainsi "à traiter en priorité haute toute plainte déposée en lien avec des faits d’intimidation ou de harcèlement", dans le contexte décrit ci-avant. Plainte peut être déposée à la police et aboutira donc automatiquement à un traitement prioritaire.

Rappelons que les actes de discrimination sont punis par la loi, y compris le fait d'être attaqué en raison de son état de santé, réel ou supposé.

Une démarche similaire dans les autres provinces ?

Vincent Macq nous a confirmé que des contacts avec d'autres procureurs avaient eu lieu pour prendre des dispositions similaires au Parquet de Namur.

Du côté du Brabant wallon, la même initiative a été prise officiellement. "Un document cosigné par le procureur du roi a été envoyé aux membres du personnel médical de la province ce matin. Les actes à leur encontre seront désormais prioritaires pour la justice", nous a confirmé Gilles Mahieu le gouverneur.