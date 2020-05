Infirmier.e.s à domicile, toujours pas d'aide pour le matériel de protection

En ce 12 mai, journée internationale des infirmiers et infirmières, quelle est la situation de ceux et celles qui exercent ce profession à domicile et en tant qu'indépendant.e.s? Au début de la crise du Codid-19, ces professionnels de la santé avaient élevé la voix pour dénoncer le manque de matériel de protection. S'en était suivie une distribution de masques chirurgicaux, avec quelques couacs ici et là et une disparité dans la qualité des masques en question. Quelques semaines plus tard, infirmiers et infirmières à domicile font le même constat: ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour se procurer les équipements indispensables. Aurore De Wilde est infirmière dans la région de Charleroi, elle préside la Fédération belge francophone des infimier.e.s indépendant.e.s. Elle nous décrit la situation actuelle: "il faut savoir que dans le secteur des soins à domicile, nous rencontrons des patients qui sortent de l’hôpital ou qui sont contaminés. Nous avons donc besoin de matériel autre que les masques chirurgicaux. Nous avons besoin de masques FFP2, de combinaisons, de surchaussures etc... Et ça les politiques nous les avait promis et nous n’avons toujours rien reçu! Au sein des fédérations, c’est la débrouille, nous avons essayé de chercher du matériel qui n’était pas trop onéreux nous avons créé un petit stock en ligne, en faisant le forcing pour avoir des prix intéressants. Pour les masques ça va mieux mais il y a toujours des problèmes pour les gnats, ça devient très compliqué. Or, une infirmière qui a une tournée normale utilise une boîte de 100 gants en deux jours. Ces boîtes coûtent 32 € dans certaines pharmacies. Sans aide spéciale et sans prime, si une infirmière indépendante doit dépenser 64 € par semaine pour des gants, on se demande pourquoi elle va travailler …".

Le masque indispensable pour les patients également

Autre témoignage, celui de Joachim Delbart, infirmier à domicile indépendant dans la région de Tournai, vice-président des "Tabliers blancs" et membre de la cellule de crise. Lui aussi décrit "une situation toujours très problématique. Le matériel est très difficile à avoir mais nous avons réussi à nous en procurer en nous débrouillant nous-mêmes. Ce matériel est très coûteux avec une TVA à 21 % ce qui est aberrant vu le changement récent à 6 %. Heureusement, en tant qu’association et fédération nous avons pris nos responsabilités et ce malgré le boulot nous avons." Il insiste également sur le port du masque pour les patients: " le port du masque est recommandé mais nous disons NON ! Il doit être obligatoire au domicile car le contact avec nos patients ne permet pas de maintenir la distance physique. Cette réalité montre une fois de plus que la consultation des experts de terrain est indispensable ".

La commune nous a mieux aidé que le fédéral

Même son de cloche chez Jean-Pierre Vincent, infirmier indépendant à Hensies. "La commune nous a aidé en nous procurant du matériel et en distribuant très tôt des masques à l'ensemble de la population. Mais pour ce qui est des autorités fédérales, nous sommes les laissés pour compte. Nous n'avons pas été aidés comme le reste du personnel médical". Cet infirmier qui entre chaque jour chez des dizaines de personnes différentes est inquiet pour la suite. "Le déconfinement me fait craindre une nouvelle vague de cas" nous confie-t-il.