Inégalités renforcées, pauvreté en augmentation : Bruxelles est la région qui paie le plus lourd tribut à la crise sanitaire

Bruxelles est aussi une ville-région de locataires (60%), l’accès au logement y est de plus en plus compliqué. Dans l’Observatoire des Loyers de 2018, on y lisait que "quel que soit leur âge, 50% des locataires dépensent plus de 40% de leurs revenus pour s’acquitter de leur loyer".

La crise sanitaire et économique, les confinements à répétition, ont fait trembler les trois régions. Mais Bruxelles est celle qui a le plus souffert. Dans le baromètre 2020 de l’Observatoire de la santé et du social, on y lit que 30% des Bruxellois déclarent avoir perdu des revenus en mars 2021 (contre 23% en Wallonie et 18% en Flandre).

2020 a par exemple vu une augmentation de près de 10% des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale. Dix fois plus que les deux années précédentes. Des chiffres plus élevés qu’en Wallonie et en Flandre.

Le rapport souligne que la baisse des revenus subie par une partie de la population, en particulier parmi les personnes moins favorisées, augmente les risques d’accumulation des reports de paiement et de surendettement, "notamment en termes d’arriérés de loyer (et donc de risque d’expulsions), de dettes énergétiques (et donc de risques de coupures de courant) et de factures d’eau". Par ailleurs, "la fin du moratoire sur les expulsions domiciliaires laisse présager un rythme d’expulsions effectives plus élevé par rapport aux chiffres des années d’avant crise".

Ce que les chiffres ne disent pas

Les indicateurs parlent de manière assez fine des conséquences de cette crise, mais ils ne disent pas tout. Les personnes qui n’ont pas eu accès à de l’aide, alors qu’elles y ont le droit n’y figurent pas. C’est un chiffre qui restera flou, ces personnes pour qui c’est compliqué de remplir des formulaires, en raison de la langue ou de la fracture numérique puisque les services se sont numérisés dans un temps record.

Le baromètre souligne aussi que c’est à Bruxelles que se trouve la majorité des personnes sans-papiers, si l’on en croit la proportion de dossiers d’aide médicale urgente, le seul droit auquel les personnes sans-papiers ont accès : 66% de ces dossiers sont ouverts à Bruxelles, avant la crise.

►►► A lire aussi : Sans-papiers en grève de la faim : la piste de la pandémie comme "circonstance exceptionnelle" en vue d’une régularisation

Des inégalités renforcées

Bruxelles a donc payé un lourd tribut à la crise sanitaire. Mais pas de manière uniforme. Ce sont les personnes les plus précarisées qui ont le plus souffert. A l’échelle belge, le taux d’épargne a lui presque doublé.

Les personnes aisées n’ont quant à elles généralement pas subi de pertes de revenus voire ont pu économiser de manière plus importante

La crise est venue renforcer les inégalités sociales déjà fort présentes sur le territoire bruxellois. Marion Englert de l’Observatoire de la santé et du social détaille : "A Bruxelles, les personnes cadres et dirigeants d’entreprises gagnent encore plus que dans les deux autres régions. Et les ouvriers non-qualifiés gagnent quant à eux, moins qu’ailleurs. Il y a donc à Bruxelles une surreprésentation à la fois des personnes faiblement scolarisées et hautement scolarisées au détriment de la classe moyenne. On est dans ce cadre-là. Et la crise est venue renforcer ces inégalités, puisque les personnes les plus précarisées sont souvent celles qui ont perdu leur emploi ou ne rentraient pas dans les conditions pour être protégées. Les personnes aisées n’ont quant à elles généralement pas subi de pertes de revenus voire ont pu économiser de manière plus importante. Donc les inégalités se sont clairement creusées suite à la crise".