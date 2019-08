Indus'trail : plus de 1500 joggeurs au milieu de la friche industrielle carolo

Record battu. Plus de 1500 personnes ont pris part, hier, à la 4ème édition de l’Indus’trail, au départ du Rockerill, à Marchienne-au-Pont. Deux itinéraires, de 5 et 11 kilomètres s’offraient aux traileurs. La particularité de l’Indus’trail, c’est qu’il traverse les installations de l’ancienne industrie sidérurgique avant de s’élever sur les terrils voisins. Là-haut, la vue est imprenable sur l’ancien complexe sidérurgique. Un parcours atypique et une vue à couper le souffle rendu encore plus majestueux avec un coucher de soleil flamboyant.