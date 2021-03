Incourt : une campagne d'affichage pour protéger les bovins

La Commune d’Incourt a décidé de sensibiliser les automobilistes et les promeneurs à la problématique des jets de canettes dans la nature, et plus précisément aux conséquences mortelles pour les bovins.

Elle a donc acheté dix bâches à la Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA), dont le message est on ne peut plus clair : "Nos vaches meurent après avoir ingéré des canettes jetées par terre" Cinq bâches montrent une vache dont la bouche saigne après avoir mangé une canette en métal. Un côté choc que la Commune assume : "Je pense qu’il n’y a que comme cela qu’on suscitera une réaction, explique Pascale Lerat, employée au service environnement. Parce que, les gens qui jettent leurs canettes, ou d’autres déchets, ne réalisent pas toujours les répercussions que cela peut avoir. "

Estomac proche du cœur

Mais une simple canette peut-elle vraiment tuer une vache ? "Il n’y a pas une semaine qui passe sans que j’aie un animal qui meure de ça", confirme Laurent Schoonbroodt, vétérinaire rural installé à Walhain, commune voisine de Incourt. "Les vaches ont quatre estomacs. Le deuxième, qu’on appelle le réseau, se trouve à moins d’un centimètre du cœur. Lorsque l’estomac se contracte, s’il contient un corps étranger comme un morceau de fil de fer, de verre ou de canette, cela va inexorablement blesser la paroi antérieure de l’estomac, mais aussi l’enveloppe du cœur." Résultat : péricardite, et décès de l’animal dans presque 100% des cas. "Un corps étranger comme une canette peut également provoquer un abcès dans la cavité pulmonaire, ou encore une paralysie du nerf vague, et donc une paralysie de l’estomac, avec des animaux qui gonflent, ce qui est fatal également."

3000 animaux blessés par an

Même si aucun chiffre ne vient objectiver cette tendance, la quantité de déchets sauvages aurait augmenté avec le confinement, ce qui explique qu’Incourt lance maintenant cette campagne. "Je pense en effet qu’on constate une recrudescence des déchets dans les talus, les chemins et les champs", explique Lucette Degueldre, échevine de l’environnement à Incourt. "Je ne pense pas que ces bâches vont fondamentalement changer la donne, mais j’espère qu’elles feront réfléchir un certain laps de temps." La commune compte également installer des filets récolteurs le long des routes, pour réduire le nombre de déchets sauvages.

Selon la FWA, 3000 animaux seraient blessés en Belgique par an à cause de canettes jetées dans la nature.