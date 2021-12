Incourt: sauvetage miraculeux d'un chien enseveli sous terre

C'est l'échevin des Travaux à Incourt, Benoit Malevé, qui relaye cette histoire sur les réseaux sociaux ce dimanche: un propriétaire, sans nouvelles de son chien depuis le début de l'après-midi, parvient à le localiser grâce à son collier GPS. Problème: le signal est émis depuis un endroit situé… à cinq mètres sous terre. S'engage alors une course contre la montre pour sauver le malheureux animal.

Dans un premier temps, le propriétaire tente de rejoindre son chien par ses propres moyens, sans succès. Arrivés sur place, les pompiers n'ont d'autre choix que de faire appel à un engin de chantier pour procéder à l'excavation de plusieurs mètres cubes de terre. "Les pompiers me disaient ce que je devais faire, mettre la terre à tel endroit, stabiliser un petit escalier" explique l'entrepreneur en jardins Damien Binet, "Il y avait une tension sur place parce que personne ne savait si le chien était encore en vie".

Après une intervention qui aura duré près de six heures, arrive enfin la délivrance pour le Jack Russell, libéré du piège dans lequel il s'était enfermé. Pourquoi et comment s'est-il retrouvé dans cette fâcheuse posture ? Probablement parce qu'il aurait suivi la piste d'un animal sauvage jusque dans son terrier et aurait été coincé dans une galerie. "Heureusement, c'est un happy end" se réjouit Damien Binet. En effet, l'histoire se termine dans les aboiements du chien heureux de retrouver l'air libre et dans le ouf de soulagement de son maitre qui n'aura pas faibli dans sa détermination.