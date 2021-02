Incompréhension des infirmiers en prison. Ils n’auront pas de prime Covid

C’est une décision qui laisse un goût amer dans la bouche du personnel médical dans les prisons du pays. Les infirmiers n’auront pas droit à la prime fédérale versée pour la surcharge de travail et la pénibilité liée au coronavirus. Pour Gregory Krzyszkowski, délégué syndical et président (faisant fonction) du groupe médical CSC, "Ils nous expliquent que nous ne sommes pas une institution de soins. Mais nous, on doit assurer une continuité de soins pour des centaines de détenus. Dans certaines prisons, on a installé des unités de soins. Et notre direction s’appelle service de soins de santé prison. Alors il faudrait qu’on m’explique pourquoi cette différence."

Et puis, le Covid a apporté son lot de travail supplémentaire en prison aussi. "Dans les prisons qui intègrent des unités de soins, nous soignons aussi des cas positifs et nous comptons 200 tests par semaine rien que dans un établissement." Le secteur menace de futures actions s’ils ne sont pas entendus. "On n’a pas l’habitude de faire grève parce que nous assurons des soins aux personnes. Mais là, il faut comprendre que c’est la goutte d’eau. Nous travaillons déjà avec des effectifs en dessous des besoins et nous souffrons d’un manque de considération globale. Cette fois, nous refuser cette prime, c’est inacceptable."

Le représentant syndical souligne aussi que ce sont les infirmiers qui se sont mobilisés et qui font remonter leur étonnement et leur frustration. "Ce n’est pas un combat lancé par le syndicat, mais un vrai ras-le-bol du personnel médical."