Incident à la prison de Lantin : trois agents pénitentiaires blessés, six détenus retranchés sur un toit

Un sérieux incident s’est produit lors de la rentrée de préau à la prison de Lantin ce vendredi après-midi, au terme duquel six détenus se sont retranchés sur le toit d’un bloc de la prison.

Selon des délégués syndicaux présents sur place, lors de la rentrée du préau, un détenu s’est rebellé et a tenté de monter sur un toit. Il a alors chuté et des gardiens sont intervenus pour lui porter secours. Une dizaine d’autres détenus de la maison de peine les ont alors agressés : trois agents ont été blessés et emmenés à l’hôpital, dont un qui aurait été blessé sérieusement. Six détenus se sont alors retranchés sur le toit du bloc U de la maison de peine. La police est sur place et va tenter de les déloger. Les autres détenus ont rejoint leurs cellules et la situation dans ce quartier est sous contrôle.

Les raisons de cet incident seraient, toujours un détenu, les conditions de vie en prison rendues plus difficiles avec la crise du coronavirus puisque les détenus n’ont notamment plus droit aux visites.