Incident entre gardiens et détenus à la prison de Lantin, des agents pénitentiaires blessés

Un incident sérieux s'est produit lors de la rentrée de préau à la prison de Lantin ce vendredi après-midi. Un détenu affirme que lors d'une rentrée de préau, un détenu est tombé. Des gardiens et une infirmière seraient alors entrés dans la cour pour lui porter secours. D'autres prisonniers les auraient alors attaqués et frappés, avant de prendre des clés et de se retrancher sur le toit de l'établissement.

La direction de la prison a confirmé l'incident en parlant de rentrée difficile et de gardiens blessés. Plusieurs ambulances ont été envoyées sur place. Les raisons de cet incident seraient, toujours selon le détenu, les conditions de vie en prison rendues plus difficiles avec la crise du coronavirus puisque les détenus n'ont notamment plus droit aux visites.