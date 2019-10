Incident à Walibi : plusieurs personnes bloquées en haut du "Dalton Terror"

Ce samedi, plusieurs personnes sont restées coincées dans l’attraction Dalton Terror de Walibi. Quatre d’entre elles étaient toujours à l’intérieur de l’attraction en fin d'après-midi.

C'est sans doute l'une des plus grandes craintes des passionnés de sensations fortes lors d'une visite dans un parc d'attraction : rester coincé dans une position inconfortable tout en haut du grand huit. Le cauchemar est devenu réalité pour plusieurs personnes venues profiter des derniers jours de beau temps de l'année à Walibi.

Vers 16 heures, le Dalton Terror, l'une des attractions les plus connues du parc pour sa hauteur maximale de 77 mètres, est tombé en panne. Plusieurs personnes se sont retrouvées coincées à quelques dizaines de mètres du sol. Très vite, les pompiers brabançons et les membres de leur groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) sont arrivés sur place. Ils ont pu libérer une partie des prisonniers du Dalton grâce à une grande échelle.

A 17h30, quatre personnes se trouvaient toujours à l'intérieur de l'attraction. Aucune ne semble blessée. Les pompiers vont essayer de les évacuer grâce à des "techniques de cordes", ce qui explique que cela prenne du temps. Une information rapportée par notre journaliste présente sur place.