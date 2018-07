Incendies de champs: "Il suffit d'un mégot de cigarette pour que tout s'embrase"

La sécheresse de ces dernières semaines a amené les pompiers du Brabant wallon à intervenir à plusieurs reprises depuis vendredi pour des feux de champs ou de broussaille. Cela a notamment été le cas à Wavre, à Rixensart, à Court-Saint-Etienne ou encore à Orp-Jauche. "Ce n'est pas encore une situation exceptionnelle par rapport aux autres années", indiquent les pompiers de Wavre. Les moissons d'escourgeon se terminent. Les terres et les pailles sont sèches et que le vent, fort présent depuis quelques jours, assèche encore davantage les champs et attise rapidement les flammes. "Avec des températures de plus de 30°, des pailles très sèches et les roulements des moissonneuses qui chauffent, ça peut devenir très dangereux, confirme David Fritz, ouvrier dans une entreprise agricole de Chaumont-Gistoux. Ca se sent, il faut donc rester très attentif".