Incendie rue d'Aerschot à Schaerbeek: un expert est descendu sur les lieux - © Robert Decock

Les habitants proches du bâtiment en question ont été invités lundi à bien fermer portes et fenêtres. Ils peuvent suivre les recommandations de la commune de Schaerbeek sur son site internet et sa page Facebook, ou appeler le numéro 02/244 75 11 pour tout renseignement. Une dizaine de personnes dans les immeubles les plus proches du sinistre ont quant à elles été évacuées. Néanmoins, les pompiers de Bruxelles ont assuré que l’arrosage continu a permis de faire retomber les poussières et particules d’amiante directement au sol.