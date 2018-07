Incendie mortel à Châtelineau: un homme coincé dans son appartement a chuté du sixième

La victime, âgée de 69 ans, vivait seule. Elle s’est retrouvée coincée par les flammes dans son appartement du sixième étage.

Rapidement sur place, les pompiers ont essayé de secourir l'homme mais une boule de feu s'est créée, brûlant la victime et un pompier.

"Le pompier qui avait réussi à atteindre la fenêtre d’où la victime s’était manifestée, a voulu hisser cette personne dans la nacelle de l’auto-échelle mais il y a eu un flashover, c’est-à-dire un embrasement généralisé des gaz chauds, raconte Michel Méan, porte-parole des pompiers de Charleroi. Ce phénomène a entraîné une véritable boule de feu qui est repartie en direction de la fenêtre, brûlant complètement la personne dans son appartement. Le pompier a également été touché : son casque, sa veste et son bras ont été brûlés. Le réflexe de l’échellier a été alors d’enlever le collègue du brasier mais du coup, il s’est retrouvé avec la personne – qui fait plus de 120 kg – à bout de bras. Hélas, il n’a pas pu la tenir très longtemps et elle a chuté."

Le pompier, brûlé au deuxième degré, a immédiatement été soigné à l'IMTR. Il est rentré chez lui dimanche matin.

Une cellule psychologique interne a été mise en place pour l'équipe d'intervention.

Certains résidents ont dû quitter leur appartement suite à des dégâts des eaux liés à l'intervention.

Un expert se rendra sur les lieux de l'incendie ce lundi matin afin de déterminer les circonstances de cet incendie mortel.