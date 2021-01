Incendie maîtrisé dans la Louise Tower à Ixelles

Un important dégagement de fumée a été constaté ce matin dans la Louise Tower à Ixelles. Les pompiers ont dépêché sur place trois autopompes et deux autos échelles. Mais au final plus de peur que de mal et plus de fumée que de feu. Il s’agissait en fait d’un petit incendie dans un local technique au 24e étage de la tour où ont lieu en ce moment des travaux de rénovation. L’important dégagement de fumée s’explique par le fait que ces travaux se déroulent sous une grille de ventilation.

Le sinistre a été maîtrisé aux alentours de 11 heures.