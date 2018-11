Incendie maîtrisé à Forest: les pompiers invitent à garder portes et fenêtres fermées

L'important incendie de déchets qui s'est déclenché dimanche matin vers 04h00 sur le boulevard de l'Humanité à Forest est maîtrisé, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Les Bruxellois sont toutefois toujours invités à garder portes et fenêtres fermées.

"Les pompiers sont occupés à dégager les déchets couche par couche, de sorte à éviter tout reprise du feu. Cela va encore durer jusque midi", selon le porte-parole du pompier Walter Derieuw.

Il s'agit d'une montagne de détritus composée de vêtements, de bois et autres. Aucun objet toxique n'y a été trouvé. Les pompiers demandent toutefois à la population bruxelloise et surtout des environs de Forest de garder portes et fenêtres fermées. L'odeur et la fumée pourront encore persister un certain temps en raison du manque de vent.

La cause de l'incendie n'est pas encore connue. "Ce qui est étrange, c'est que le feu a également pris samedi soir vers 21h30 au même endroit où les pompiers sont également intervenus", a précisé le porte-parole.