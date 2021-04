Incendie en cours à Anderlecht: 25 personnes hospitalisées

25 personnes ont dû être admises à l'hôpital dans la nuit de dimanche à lundi à la suite de l'incendie d'une habitation située rue Heyvaert à Anderlecht, dans le quartier des abattoirs. Trois d'entre elles sont grièvement blessées ou intoxiquées, leur pronostic vital serait même engagé; et quatre autres ont été emmenées vers des hôpitaux bruxellois pour y recevoir des soins spécifiques. A noter également que quatre pompiers en intervention ont été légèrement intoxiqués.

"Des personnes sont parties à l’hôpital, intubées et ventilées, explique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Pour le moment, vu l’état du bâtiment, on n’a pas encore pu faire une reconnaissance approfondie à l’intérieur. Les travaux d’extinction sont toujours en cours. Le bilan risque donc de ne pas être définitif."

L'incendie est survenu vers 3h00. Comme le bâtiment de quatre étages menaçait de s'effondrer, les pompiers devaient opérer depuis l'extérieur. "Cela a pris de l’ampleur assez rapidement. Les plafonds et sols du bâtiment avant se sont effondrés. On doit donc travailler via les toits car il y a un risque de voir l'édifice s'affaisser."

Plusieurs habitations proches ont dû être évacuées. "Le feu est difficilement maîtrisable car le quartier est très dense et les pompiers ne savent pas arriver à l’arrière du bâtiment", nous a confié le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps, également sur place. "C'est très problématique: le feu a pris dans un bâtiment en fond de rue et s'est propagé à l'intérieur de l'îlot. On a fait venir des drones pour guider et aider les pompiers en intervention. Mais l'accès reste difficile."

Les services de secours ont mobilisé cinq autopompes, trois auto-échelles, cinq équipes SMUR et plusieurs ambulances supplémentaires. En tout, une cinquantaine de pompiers sont présents rue Heyvaert.

Trois habitations adjacentes ont également été évacuées par mesure de précaution. Un centre d'accueil a été mis en place au niveau communal pour aider et héberger les personnes évacuées le temps de l'intervention. Quant aux sinistrés du bâtiment principal, la commune va les accompagner pour les reloger au plus vite.

L'origine du feu n'est pas encore connue. "Le parquet de Bruxelles va dépêcher un expert sur place pour faire une enquête approfondie", précise encore Walter Derieuw. Actuellement, le sinistre n'est pas encore totalement maîtrisé. Seul le risque de propagation aux bâtiments adjacents semble écarté.