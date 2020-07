Incendie doublement mortel cette nuit à Gosselies

Un incendie a fait 2 morts cette nuit au numéro 4 de la rue de Ransart, à Gosselies. Pour une raison encore indéterminée, le feu a pris vers 3 heures du matin dans un appartement qui se trouvait dans les combles de l’immeuble. Un voisin d’un étage inférieur a essayé d’éteindre les flammes avec un extincteur, mais il a dû rebrousser chemin devant la violence des flammes. Arrivés sur place très rapidement, les pompiers n’ont eux non plus rien pu faire. Les 2 victimes étaient âgées de 49 et 55 ans. L’incendie est à présent maîtrisé. Les locataires des 4 autres appartements sont sains et saufs. L’intensité de feu a provoqué l’effondrement de la cage d’escalier. Les pompiers devront donc évacuer les corps avec l’aide de leur service "grimpe", car l’auto-échelle ne permet pas d’accéder jusqu’à la toiture.