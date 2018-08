Incendie de champs et de hangars à Gouvy: un suspect a été appréhendé

Un suspect a été appréhendé jeudi soir dans l'affaire des incendies criminels survenus mardi dans plusieurs villages de la commune de Gouvy. Cette information nous a été confirmée par le bourgmestre Claude Leruse.

Mardi, deux hangars et de champs s'étaient embrasés, à quelques minutes d'intervalle. Ce qui laissait peu de place au doute : un pyromane était en train de sévir. Le suspect a pu être identifié grâce à des photos prises par des touristes hollandais qui se promenaient dans les environs. Ils avaient capté la plaque d'immatriculation du véhicule et le visage de l'individu. Selon certaines sources, le suspect serait un homme d'un certain âge, ancien agriculteur à Sterpigny.

Le dossier a été mis à l'instruction.