Incendie dans une école désaffectée à Schaerbeek

Ce samedi matin, un peu avant 8h00, les pompiers ont été appelés pour un dégagement de fumée noire provenant d’une école abandonnée à Schaerbeek, rue Capronnier. A l’arrivée des secours, la toiture de l'un des pavillons de l’école était en feu. Grâce à l’intervention rapide des pompiers, les autres parties du complexe scolaire n’ont pas été touchées. Le pavillon concerné est, quant à lui, complètement sinistré. Les lieux étaient squattés par une trentaine de personnes. Elles ont peu être évacuées et aucun blessé n’est à déplorer. Les personnes présentes sur les lieux ont été prises en charge par la police. L’origine de l’incendie reste à déterminer. Le dernier véhicule pompier a quitté les lieux vers 11h30. L’incendie à monopoliser une vingtaine de pompiers, 2 autopompes et 2 auto-échelles. Ils et elles ont été rejoints plus tard pour le déblai et la relève d’une autopompe supplémentaire, ainsi que d’une auto-échelle, des appareils respiratoires supplémentaires, le camion de secours et le véhicule de décontamination.