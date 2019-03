Incendie dans le magasin "Action" de Schaerbeek ce matin

Un incendie s'est déclaré ce matin dans le magasin "Action" de la rue de Genève à Schaerbeek. Le feu a créé un important dégagement de fumée.

Selon le porte-parole "interventions" des pompiers de Bruxelles, l'incendie s'est déclaré dans la réserve du magasin. "Les pompiers ont été appelés à 9h05. le feu a été rapidement sous contrôle, même si une autopompe et une échelle sont encore présentes sur les lieux", a-t-il expliqué à la RTBF.

Le feu est donc à présent circonscrit.

"On ne sait pas s'il y a des blessés et la cause est inconnue" selon la porte-parole de la zone de police "BRUNO", Audrey Dereymaeker.

Elle précise qu'"une enquête doit à présent être menée pour déterminer les causes de l'incendie".