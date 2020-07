Incendie chez CETT dans le zoning de Rochefort : il est conseillé de fermer les fenêtres et d'éviter les déplacements

Un incendie s’est déclaré vers minuit au sein de l’entreprise CETT. Il s’agit d’une société privée qui traite des déchets de construction. Le sinistre est actuellement sous contrôle mais est de grande ampleur. D’après le lieutenant presse des pompiers de la zone Dinaphi, l’incendie ne pourra pas être éteint rapidement. Le foyer risque de brûler pendant plusieurs jours.

"Il n’y a aucun produit toxique présent sur place mais les émanations peuvent l’être car il y a du plastique qui brûle ainsi que des ballots de cartons et des déchets de construction. J’ai recommandé à la bourgmestre de demander aux habitants de fermer portes et fenêtres mais aussi d'éviter les déplacements inutiles pour les personnes sensibles, enfants et personnes âgées", explique Patrice Liétart lieutenant au poste de Rochefort pour la zone de pompiers Dinaphi.

La cause du sinistre n’est pas encore connue

L'incendie mobilise d’importants moyens humains et techniques : trois autopompes, douze camions-citernes et des moyens aériens sont sur place. Les fumées sont visibles à des kilomètres à la ronde. "Actuellement, le feu est circonscrit. Mais les équipes devront rester sur place pendant encore de nombreuses heures. Il n’y a pas de risque de propagation car l’entreprise se trouve dans le zoning de Rochefort et n'est pas située à proximité d’autres sociétés", détaille Patrice Liétart.

L'origine de l'incendie n'est pas encore connu. "Il faudra mener une enquête approfondie pour déterminer la cause exacte du sinistre", conclut Patrice Liétart.