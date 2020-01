Incendie à Louvain-la-Neuve: d'après les analyses, les fumées ne sont pas toxiques

Un incendie s'est déclaré vers 4h30 ce vendredi matin, dans un entrepôt de la société REALCO, situé avenue Einstein à Louvain-la-Neuve, au sein du parc scientifique Einstein qui longe la N4 au niveau du quartier du Biéreau. L'incendie est à présent sous contrôle mais pas encore éteint. Le sinistre n'a pas fait de victime. La crainte portait plutôt sur la toxicité présumée des fumées. Après analyse, il s'avère qu'il n'y a pas eu de dépassement des niveaux d'alerte pour les produits dangereux, confirme la Ville, par voie de communiqué. Les fumées sont donc considérées à ce stade comme non toxiques. L'accès au parc scientifique, lui, est toujours interdit.

REALCO, qui emploie 52 personnes, est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions d'hygiène à base d'enzymes (à destination du secteur agroalimentaire et hospitalier), ces protéines qui permettent d'accélérer la vitesse des réactions chimiques. Il y a donc des produits chimiques dans le bâtiment. Le confinement a été préconisé dans les parcs scientifiques Einstein et Fleming, uniquement. Il est recommandé de fermer portes et fenêtres et de couper les systèmes de ventilation.

Tous les pompiers du Brabant Wallon se sont mobilisés, ainsi que la zone NAGE de Namur, la Protection civile et des hommes du feu d'Overijse qui sont venus en renfort. Au total, cela représente une soixantaine de personnes. "Les fumées sont toxiques dans la mesure où il s'agit de contenants plastiques qui ont pris feu, avec des composants chlorés, commentait dans un premier temps Philippe Vos de Wael, commandant des pompiers gérant l'intervention. Des pastilles de chlore étaient également présentes dans le bâtiment. Nous avons donc opté pour la mise en place d'un périmètre, avec des mesures de confinement. Nous invitons les riverains ou les personnes se trouvant à proximité des lieux à ne pas sortir, à fermer portes et fenêtres, et à couper la ventilation. A ce stade, l'incendie est maîtrisé mais nous en aurons encore pour des heures pour tout contrôler et s'assurer qu'il n'y aura pas un nouveau départ de feu. Nous sommes parvenus à protéger les bâtiments administratifs (ndlr: datant de fin 2017) et un autre hangar contenant des produits inflammables. Par contre, le reste des installations (le hall de production) est bel et bien sinistré."

Nous apprenons cependant - un peu avant midi, via une communication de la Ville - que les fumées propagées ne sont finalement pas toxiques : "Il n'y a pas eu de dépassement des niveaux d'alerte" concernant les produits dangereux. Les mesures de confinement restent malgré tout d'application dans les parcs scientifiques Einstein et Fleming. Il est donc recommandé aux personnes de ne pas sortir sur le temps de midi.