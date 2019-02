Incendie à la station Eddy Merckx : le trafic du métro a repris

Bonne nouvelle pour les usagers de la ligne 5 du métro bruxellois : ce mardi matin, la Stib nous confirme que la circulation des rames a repris normalement. Elle avait été interrompue hier soir entre Saint-Guidon et Erasme.

En cause un incendie, vers 21 heures, à la station Eddy Merckx, qui a nécessité l'intervention des pompiers et des équipes techniques de la STIB. Jusqu'à la fin du service, des navettes de bus ont donc remplacé les métros sur le tronçon entre Saint-Guidon et Erasme.

Le feu avait pris dans la sous-station de métro Eddy Merckx à Anderlecht, où sont localisés les sources électriques pour quelques stations de métro, sans mettre en danger à aucun moment les voyageurs.