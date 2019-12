Incendie à l'Institut des Sacrés-Coeurs de Waterloo : le bâtiment du cycle secondaire inférieur reste inaccessible ce jeudi

Les pompiers sont intervenus en début de matinée à l’Institut des Sacrés-Coeurs, section secondaire (cycle inférieur), en plein centre de Waterloo. Un incendie s’était déclaré au niveau de la salle des professeurs, un ordinateur laissé allumé avait pris feu au cours de la nuit. C’est à l’ouverture de l’école que le sinistre a été constaté. Le feu s’était éteint spontanément, les portes coupe-feu l’ont empêché de se propager au reste du bâtiment, mais il y a eu d’importants dégagements de fumée. "On a eu beaucoup de chance", commente la bourgmestre de Waterloo, Florence Reuter, dépêchée sur place. Les élèves de première, deuxième et troisième années n’ont donc pas pu accéder au bâtiment, le temps d’aérer les classes et les couloirs. Ils ont été accueillis dans une autre implantation de l’école, située juste en face. Seule la salle des professeurs, noircie par la suie, et une classe voisine sont inaccessibles. Le taux de CO est redescendu à un niveau conforme, mais l'odeur de brûlé reste trop présente pour que les élèves puissent avoir cours dans des conditions confortables ce jeudi. Par ailleurs, certaines classes sont sans électricité depuis l'incendie. La direction de l'établissement attend l'avis des assurances pour savoir si l'école pourra rouvrir ce vendredi.