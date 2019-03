Incendie à l'hôtel Sofitel: les autorités locales ont autorisé une réouverture en soirée

A la suite de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit, la direction de l'hôtel Sofitel Brussels Le Louise a fait valoir mercredi en début d'après-midi que les autorités locales autorisent l'établissement à rouvrir ses portes dès ce soir. Les représentants du Sofitel vérifient toutefois que tous les espaces sont assez confortables pour accueillir les clients. En attendant, des solutions d'hébergement alternatives leur ont été proposées.

Une personne est hospitalisée en soins intensifs. Ses jours sont en danger. De plus, 10 personnes ont été intoxiquées par les fumées.

L'incendie s'est déclaré vers 03h00 du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, dans une cuisine externe de l'hôtel. La fumée se serait propagée via les conduits d'aération. L'incendie était sous contrôle vers 04h12.

Au total, 179 personnes ont été évacuées et transférées à l'hôtel "The Hotel", situé en face, et d'autres établissements.

Un poste médical avancé a été établi au rez-de-chaussée.

Le parquet de Bruxelles a désigné un expert incendie et dépêché le laboratoire de la police fédérale. Tous deux se rendent sur place pour établir les circonstances de l'incendie. Pour l'instant, la cause de l'incendie est encore indéterminée, selon le rapport provisoire des pompiers. Des informations sont attendues dans la journée.