Incendie à Anderlecht: un mort et 30 personnes hospitalisées après l'incendie à Anderlecht

L'incendie, qui s'est déclaré lundi vers 03h00 du matin rue Heyvaert à Anderlecht, a fait un mort, retrouvé décédé à l'intérieur de l'immeuble, et 30 personnes blessées et intoxiquées qui ont pu être hospitalisées en région bruxelloise, selon le bilan définitif communiqué lundi après-midi par le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le gros des forces avait quitté les lieux à 14h15, mais des pompiers restaient sur place pour effectuer les déblais et surveiller des reprises éventuelles. Le feu dans le bâtiment arrière, composé de logements et d'un entrepôt, était maîtrisé vers 10h45.

Quatre personnes se trouvent actuellement dans un état critique, dont une personne blessée après avoir sauté d'une fenêtre ainsi que trois personnes sévèrement intoxiquées qui sont intubées et ventilées, dont un enfant de très jeune âge. De plus, deux personnes reçoivent des soins spécifiques. Vingt-quatre personnes ont par ailleurs été légèrement blessées, parmi lesquelles quatre pompiers.

L'incendie est survenu vers 3h00. Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, des flammes sortaient de différents étages, et le bâtiment menaçait de s'effondrer, les pompiers devaient opérer depuis l'extérieur.

Les services de secours ont mobilisé cinq autopompes, trois auto-échelles, cinq équipes SMUR et plusieurs ambulances supplémentaires. En tout, une cinquantaine de pompiers sont présents rue Heyvaert.

"Les pompiers ont été blessés pendant une opération de sauvetage de victimes", raconte le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. "Ils étaient à quatre dans une chambre, avec plusieurs victimes. Ils étaient essoufflés et ont lancé un SOS. Des collègues sont allés à leur rescousse. Ils ont d'abord sauvé les habitants, puis ils sont revenus pour évacuer les pompiers. Ils avaient une tenue de protection. Un des pompiers est brûlé à l'arrière, sur le haut du dos et sur la nuque. Les trois autres sont intoxiqués".

La Croix-Rouge a tenu un poste médical avancé, levé vers 14h15. Une salle a été ouverte rue Rossini par les autorités communales pour accueillir les personnes du bâtiment en feu ou les habitants des six autres édifices voisins qui ont été évacués.

Trois habitations adjacentes ont également été évacuées par mesure de précaution. Un centre d'accueil a été mis en place au niveau communal pour aider et héberger les personnes évacuées le temps de l'intervention. Quant aux sinistrés du bâtiment principal, la commune va les accompagner pour les reloger au plus vite.

L'origine du feu n'est pas encore connue. "Le parquet de Bruxelles va dépêcher un expert sur place pour faire une enquête approfondie", précise encore Walter Derieuw.

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden s'est rendue sur les lieux.